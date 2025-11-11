El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca una Junta Local de Seguridad para abordar el problema de las ocupaciones ilegales

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha anunciado la convocatoria de una Junta Local de Seguridad que se celebrará la próxima semana, con el objetivo de analizar y abordar la preocupación existente por distintos casos de ocupación ilegal de viviendas en la ciudad, como el ocurrido en la casa del Parque de Gasset.

Arroyo ha subrayado que “la ocupación ilegal es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país, y tenemos claro que este problema deriva de las políticas y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. Las leyes impulsadas por Pedro Sánchez amparan más a quienes ocupan ilegalmente una vivienda y dejan desamparados a los propietarios de las mismas”.

El portavoz ha lamentado que “esta situación afecta a toda España y, lamentablemente, también a Ciudad Real”. En este sentido, ha afirmado que “el Ayuntamiento no es ajeno a esta cuestión, sino que muestra su interés y su preocupación por algunos casos determinados en nuestra ciudad, como el de la casa del Parque de Gasset, que está generando inseguridad en la zona”.

Asimismo, Arroyo ha explicado que, “dentro de las competencias municipales, el Ayuntamiento ha decidido convocar esta Junta Local de Seguridad y ha requerido formalmente la participación de la Subdelegación del Gobierno y del subdelegado, dado que son quienes ostentan las competencias en materia de seguridad ciudadana y, por tanto, consideramos imprescindible su implicación directa en este asunto, entendemos que tienen mucho que decir”.

Por último, ha destacado que “aunque no sea competencia directa del Ayuntamiento, sí queremos coordinar a todas las administraciones implicadas para intentar evitar, en la medida de lo posible, que surjan más situaciones de ocupaciones ilegales”.

A pesar de estas situaciones concretas, Arroyo señala que “Ciudad Real sigue siendo una de las capitales más seguras de España, con unos índices de criminalidad muy por debajo de la media nacional”. No obstante, desde el Ayuntamiento se considera necesario actuar con firmeza ante casos determinados que generan preocupación vecinal, reforzando la coordinación entre administraciones para garantizar la tranquilidad y la convivencia en todos los barrios de la ciudad.