La ESERP Talent Fair 2026 ha puesto rostro al talento joven que busca oportunidades en Baleares. Entre currículums, entrevistas y conversaciones con empresas de distintos sectores, tres estudiantes de Marketing y Publicidad de la escuela de negocios de Palma han compartido en Onda Cero Illes Balears sus inquietudes, sus planes de futuro y las ganas de hacerse un hueco en el mundo laboral.

Nerea, Julián y Ava, de 19, 20 y 21 años, respectivamente, afrontan la feria desde distintos momentos de su formación. Para Nerea, que cursa primero, ésta es su primera experiencia de contacto directo con las empresas. Julián y Ava, estudiantes de segundo, repiten por segundo año y reconocen que ahora llegan más preparados y con objetivos profesionales más definidos.

La experiencia también les ha enseñado a cuidar su presentación. Julián ha incorporado a su currículum un código QR que dirige a un portfolio digital con información personal y trabajos realizados. Una herramienta que, según explica, permite mostrar a las empresas algo más que la trayectoria académica. Nerea, que compagina sus estudios con su actividad como cantante, también está acostumbrada a preparar candidaturas y enviar currículums para abrirse camino en el mundo de la música.

Los tres coinciden en que las primeras entrevistas imponen cierto respeto, aunque la confianza aumenta con cada experiencia. También tienen claro que quieren seguir aprendiendo dentro de las empresas antes de dar nuevos pasos. Julián, por ejemplo, aspira a trabajar en marketing, conocer de cerca las estrategias empresariales y aprovechar ese aprendizaje para poner en marcha su propio proyecto. Una idea que, asegura, comparten muchos de sus compañeros.

La conversación ha dejado una imagen de juventud con iniciativa, creatividad y ambición, pero también consciente de que los objetivos se construyen paso a paso. Y ha terminado de una manera poco habitual: Nerea, que además de estudiante es cantante, ha regalado a los micrófonos de Onda Cero un fragmento de «Hoy tengo ganas de ti», poniendo música a una jornada dedicada precisamente a descubrir el talento y las oportunidades de futuro.