El encuentro, organizado por el departamento de Talento de ESERP, estará abierto al público general desde las 17.00 horas, aunque los alumnos de la escuela tendrán acceso desde las 16.30 horas. La inscripción es gratuita y requiere reserva previa por cuestiones de aforo en la web de la escuela.

Entre las empresas participantes figuran grandes grupos hoteleros como Meliá, Barceló, Iberostar, Grupo Piñero o Four Seasons, junto a compañías de los ámbitos de marketing, comunicación, eventos, movilidad, finanzas e ingeniería, como TUI, OK Mobility o MAPFRE.

La jornada ofrecerá entrevistas en el momento con responsables de selección, speak corners, networking, talleres y role plays. Los sectores representados incluyen hostelería; marketing, eventos y comunicación; turismo, movilidad y servicios; y empresa, finanzas e ingeniería.

Entrevistas y oportunidades

“Las empresas buscan talento y las personas buscan oportunidades”, ha explicado Ana Marcova, responsable de Talento de ESERP, quien ha destacado que la feria permite a los asistentes realizar sus primeras entrevistas y conocer directamente a los responsables de Recursos Humanos de las compañías presentes.

La edición anterior reunió cerca de 450 entrevistas en poco más de dos horas, según los datos facilitados por las empresas a la organización. En esta ocasión, la feria contará con más de 100 ofertas de prácticas y empleo, dirigidas tanto a perfiles junior como a profesionales con experiencia.

“Es la oportunidad de entrevistarse directamente con los responsables de Recursos Humanos”, ha añadido Marcova, quien ha subrayado que algunas empresas ya han contratado a candidatos conocidos en anteriores ediciones de la feria.

La IA no sustituye al trato humano

Uno de los temas centrales de la jornada será el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección. Amanda Albo, coordinadora de Marketing de ESERP, ha reconocido que los algoritmos están cada vez más presentes en el reclutamiento, pero ha advertido de que no pueden ser el único filtro.

“Muchas veces hay gente que se puede quedar fuera no por el expertise que tenga, sino por las palabras clave que utiliza o porque en el currículum no se ve ese contexto”, ha señalado Albo. Para la coordinadora, la IA puede agilizar los procesos, pero “no puede identificar el contexto” de trayectorias profesionales menos convencionales.

Por ello, ha defendido la importancia del contacto presencial en un mercado laboral cada vez más digitalizado. “Las empresas reciben cientos de correos y currículums. La feria es el momento perfecto para saltarte ese punto y que te puedan conocer en persona”, ha afirmado.

Una feria abierta a todos los perfiles

La organización quiere dejar claro que la ESERP Talent Fair no está dirigida únicamente a estudiantes o a personas jóvenes. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años que busque su primer empleo, quiera cambiar de sector o esté explorando nuevas oportunidades profesionales.

“Es una oportunidad para todo tipo de personas que estén buscando trabajo o que quieran cambiar su vida”, ha asegurado Albo. “No se pierde nada por intentarlo; lo peor que te puedes llevar es un no”.

Marcova ha añadido que la feria busca cubrir la demanda de perfiles que existe en la isla, desde candidatos junior hasta profesionales senior, e incluso personas con proyección para trabajar fuera de Mallorca.