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El conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha animado a los jóvenes a ser valientes, emprender y seguir formándose para afrontar los retos del mercado laboral. “Que sean valientes, que no tengan miedo a emprender, que no tengan miedo a montar sus propios negocios”, ha afirmado durante una entrevista en Onda Cero Illes Balears, realizada desde la sede de ESERP Digital Business and Law School, en Palma, con motivo de la celebración de la ESERP Talent Fair 2026.

Sáenz de San Pedro ha valorado la importancia de iniciativas como esta feria, que reúne a empresas de distintos sectores de las islas con jóvenes que buscan oportunidades laborales y prácticas. El conseller, que ha visitado el encuentro por segunda vez, ha destacado el potencial de los estudiantes y la necesidad de apostar por el talento joven y por una formación de calidad.

A su juicio, la formación continua será determinante en un mercado laboral en constante transformación. “El mundo está cambiando de una forma vertiginosa y el futuro va a ser de aquellas personas que estén bien formadas”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que las empresas son cada vez más exigentes y buscan perfiles preparados y con capacidad de adaptación.

El responsable autonómico también ha puesto en valor el tejido empresarial y las opciones formativas de Baleares, que considera una buena base para afrontar los cambios que vienen. En este contexto, ha apuntado que las empresas no buscan únicamente conocimientos, sino también actitud, valentía y autenticidad.

A los jóvenes que participan en la feria y que afrontan entrevistas de trabajo, Sáenz de San Pedro les ha dejado un consejo: “Cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo, sé tú mismo, pon en valor lo que has aprendido y sé tú mismo”.