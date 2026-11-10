Más de 30 empresas y 100 ofertas de empleo: ESERP Talent Fair conecta el talento con el mercado laboral en Mallorca

Encontrar trabajo, descubrir una vocación profesional o establecer el primer contacto con una empresa son algunos de los objetivos de ESERP Talent Fair 2026, que celebrará su 37ª edición el próximo jueves 19 de noviembre en la sede de ESERP Business School de Palma, en la calle Balmes, 50. La cita reunirá a más de 30 empresas que ofrecerán más de 100 oportunidades de prácticas y empleo en distintos sectores.

El director de ESERP Mallorca, José Alejandro Rodríguez, y la coordinadora de Marketing, Amanda Albo, han presentado en Onda Cero Mallorca los detalles de un encuentro que coincide con el 40 aniversario de la escuela de negocios y que pretende acercar el mundo empresarial a estudiantes y personas en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

Entre las compañías participantes figuran grandes grupos hoteleros como Meliá, Barceló, Iberostar, Grupo Piñero y Four Seasons, además de empresas vinculadas al marketing, la comunicación, los eventos, la movilidad, las finanzas y la ingeniería, entre ellas TUI, OK Mobility y Mapfre.

La feria abrirá sus puertas de 16.30 a 19.00 horas el jueves, 19 de noviembre, para los alumnos de ESERP y a partir de las 17.00 horas para el público externo. Podrán participar personas de entre 18 y 50 años, tanto estudiantes como profesionales que busquen incorporarse al mercado laboral o reorientar su carrera. La inscripción es gratuita a través de la web de ESERP, aunque requiere reserva previa por cuestiones de aforo.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección. Amanda Albo ha explicado que muchas empresas ya utilizan herramientas de IA para realizar los primeros filtros de candidaturas, por lo que resulta fundamental adaptar los currículums a cada oferta, utilizar palabras clave relacionadas con las competencias requeridas y apostar por estructuras sencillas que faciliten su lectura automatizada.

La jornada también incluirá entrevistas directas con responsables de recursos humanos y espacios Speak Corners, donde las empresas presentarán sus proyectos y oportunidades profesionales. Una oportunidad para recuperar el contacto personal en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Rodríguez ha destacado que el 93,7% de los estudiantes de ESERP encuentra empleo tras finalizar su formación. Además, entre el 30% y el 35% de los alumnos que realizan prácticas terminan trabajando posteriormente en el área profesional en la que se han formado.

El objetivo, según los organizadores, es que empresas y candidatos encuentren proyectos en los que puedan crecer y desarrollar su talento. Una conexión que beneficia a ambas partes: profesionales motivados y compañías capaces de incorporar perfiles cualificados.