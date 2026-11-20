LEER MÁS DEL 9 AL 13 NOVIEMBRE

Un documental que se estrena en el FICX recupera la historia de las discotecas de los 90 en Asturias. Unos espacios donde el ocio era muy diferente al actual

Las AMPAS del colegio Evaristo Valle y la escuela infantil Alejandro Casona piden a la consejería de educación que atienda el problema que tienen con el comedor. Comparten espacio físico y empieza a ser complicado, nos contaban el lunes

Cuando eres niño te puede gustas estallar cosas. ¿Por qué no hacer de eso tu profesión? Es un ejemplo de lo que hemos escuchado esta semana en SIN VIVIR DEL CUENTO

Hay 15 jóvenes que decidieron estudiar arte dramático y que esta semana se han graduado en la ESAD. Otros 24 empiezan ese camino. Con todos ellos hemos hablado en el programa

Quién sabe si los niños querrán ser divulgadores. Este fin de semana tienen a once de los mejores DivulgaCON. Su director nos ha explicado que hacer fácil lo complicado es su especialidad

Los diabéticos tipo 2 cuyo centro de salud sea Roces Montevil tendrán la oportunidad de participar en 2027 de un programa que ha dado muy buenos resultados en la fase de pruebas. Cuido mi diabetes llega a Gijón

Y ojo con el gusano que ha encontrado un hogar en el mar cantábrico. En GIJÓN MIRA AL MAR nos presentan a un gusano “comehuesos”

También miramos al cielo con nuestro TESTIGO DE LA NATURALEZA. Nos invita a escuchar a los estorninos

El tiempo de la literatura juvenil trae a la CORTE LITERARIA a Laia Soler, una escritora que acaba de publicar “Contigo nunca es siempre”

Además de la literatura juvenil, Valeria Sánchez nos vuelve a llevar DE CUENTO EN CUENTO. Por cierto, acaba de ser su cumple

Bandas musicales compuestas por hermanos son habituales. Pero una donde estén padre, madre, hija e hijo no tanto. Y la tenemos en Gijón. Se llama Fourthem y protagoniza nuestro QUÉ SE CUECE en el mundo de la música

Se acercan las elecciones y el fin de una legislatura de la que hemos hablado en la PEQUEÑA ÍNSULA