Se trata de un programa europeo en el que Asturias lleva tres años trabajando con muy buenos resultados. Las 83 personas con diabetes tipo 2 que ya han participado en esta iniciativa basada en el autocuidado, el apoyo grupal y la adquisición de hábitos saludables lo hicieron con muy buenos resultados. El 80% redujo la medicación, el 30.5% dejó el tratamiento hipoglucemiante, el 27.8% alcanzó la remisión de la diabetes tipo 2, dejando un 43% menos gasto farmacológico.

Pero estos resultados se obtuvieron en un entorno controlado. Ahora se trata de comprobar si se mantienen en un ambiente ambulatorio, nos explica su coordinadora, Elvira Llaneza. De hacerlo, en un par de años podría estar implantado en toda la atención primaria, que es el objetivo.

Los pacientes diabéticos de Roces Montevil podrán transmitir a su médico o enfermera la disponibilidad de participar en el programa. Le pedirán disponibilidad y predisposición para realizar las dos fases del programa. Será un año en total. Además de las sesiones grupales, el programa incorpora una aplicación web de apoyo, monitorización continua de glucosa con finalidad educativa y un protocolo estructurado de optimización farmacológica. Esta metodología permite que las personas participantes observen cómo influyen factores como la alimentación, el ejercicio, el descanso o el estrés en sus niveles de glucosa, reforzando su capacidad de autocuidado y toma de decisiones.