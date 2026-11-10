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La presidenta de la Fundación Mar de Niebla, Sonia Segarra, confía en que ya se tenga claro qué es y qué pretende L´Alcuentru. Y quien aún no sepa que este proyecto pionero que confían en exportar a más sitios está pensado para encontrarse y tejer territorio, Sonia le invita a pasase por allí. Es un espacio "transparente".

Sonia Segarra nos cuenta la filosofía de L´Alcuentru | @ondacerogijon

El espacio que ahora se llenará de vida era antiguamente una sidrería y un taller mecánico. Bautizado por el propio barrio, cuenta con más de cien metros cuadrados de comedor que hará las veces de espacio cultural, más un aula formativa y una zona de cafetería que prevén abrir a finales de mes. Está abierto a todo el que quiera acercarse. Solo tenemos que descargarnos la APP e inscribirnos

L´Alcuentru se gestiona con una APP | @ondacerogijon

9 jóvenes se están formando en L´Alcuentru en los cursos que se ofrecen. Se centran en una formación de hostelería, de bar y cafetería. Irma Benito nos cuenta que apuestan por el aprendizaje-servicio, y trabajan para que sea una formación homologada.

Irma Benito asegura que los jóvenes tienen ganas | @ondacerogijon

El responsable de enseñarles a dar un servicio de comidas es Senén García. Asegura que para ellos es una experiencia importante, y se ejecuta con total profesionalidad. Cree además que es importante porque falta mano de obra en hostelería, y con este proyecto dan una oportunidad a los participantes. Los comensales que se acerquen, sea pagando, con subvención o con su tuper, recibirán un buen trato.

Senén García ayuda a los jóvenes que se forman en L´Alcuentru | @ondacerogijon

Quien quiera ir a comer a este espacio se encontrará con unas mesas corridas donde se comparte mesa con otras personas. Se quiere combatir la soledad no deseada y que nadie que no quiera coma solo. El menú cuesta 6´60 euros y es suministrado por un catering. No se cocina allí. Come lo mismo quien paga que quien recibe la comida gratis. Habrá dos turnos de comida, a las 13.30 y 14.30h, con intención de dar de comer a unas 60 o 70 personas. Ramón Torre, técnico responsable del proyecto de cocinas comunitarias, cree que es una idea que beneficiará a todo el barrio.

Ramón Torre cree que llenarán el comedor a diario | @ondacerogijon

En ese mismo espacio de comedor es donde se organizarán actividades de ocio y cultura. Están abiertos a todo tipo de propuestas, que ya están recibiendo. Quieren que durante todo el día haya actividad en L´Alcuentru. Y de lunes a viernes habrá de todo. Formación, comida y ocio.

Mar de Niebla mantendrá su sede "de toda la vida", pero L´Alcuentru, con acceso por la calle Guatemala y la calle Belice, es un nuevo punto de referencia.