Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 27 AL 30 OCTUBRE

Han comenzado las obras de reforma del albergue de Serín, y se buscan familias de acogida para que los perros y gatos no sufran las molestias de la obra. Su responsable nos contaba que necesitan 50 familias

En el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario nos han explicado por qué seguimos haciendo ejercicio aunque evolutivamente no estemos programado para hacer nada más que actividad física

Muy temprano se levanta para hacer ejercicio Andros Álvarez Lera. Nuestra PROMESA DEPORTIVA nada en el Santa Olaya y muestra una madurez importante a sus 17 años.

De parques y zonas infantiles hemos hablado con el historiador Héctor Blanco. Y dio pie para un divertido juego de HISTORIA con los niños

Hace poco se ponía en marcha el proyecto Asturlink, que busca a personas mayores que vivan solas y quieran abrir sus casas a jóvenes universitarios. En la CHARLA INTERGENERACIONAL hemos reflexionado acerca de la iniciativa

CODOPA ha presentado su informe sobre la cooperación internacional. Y Gijón sigue siendo la referencia

El jueves conocíamos el proyecto Social Silver Economy que ponen en marcha Asata y Gijón Impulsa para actualizar los modelos de cuidados y que miren al futuro

Terminábamos la semana deseando una buena jubilación a Lydia Santamarina. Ha sido durante 30 años la directora del Museo Barjola

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.