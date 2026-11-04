Gijón sigue siendo referente en el campo de la cooperación

El documento analiza el comportamiento de los siete municipios asturianos de más de 20.000 habitantes (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón). Y entre todos ellos, "y con mucha diferencia", Gijón es el ejemplo a seguir según CODOPA.

La Coordinadora considera a Gijón un municipio "pionero" y un modelo que deberían seguir el resto de administraciones locales. El vocal de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, Javier Arjona, ha destacado en onda cero que Gijón ha mantenido desde siempre una partida significativa para cooperación, la participación de más de una veintena de ONG en el Consejo Municipal de Cooperación y la recuperación en 2025 de 200.000 euros destinados a acción humanitaria que habían sido recortados en 2023.

Se destaca además que se ve la cooperación como una política "de consenso", de ahí que gobierne la izquierda o la derecha se mantenga la apuesta. Y así seguirá siendo en 2027, según les ha trasladado el ayuntamiento. Situación diferente se encuentra en el resto de concejos. El informe recoge una evolución positiva en Avilés y Langreo, que han incrementado sus partidas de cooperación, mientras que en Castrillón resulta "lamentable" por "el abandono de una trayectoria de más de 30 años de cooperación internacional". Siero, por su parte, acumula siete años sin una política estable en este ámbito; al margen de una partida específica de 14.000 euros reflejada en el periodo analizado. Oviedo también sufre un retroceso.

Ningún municipio asturiano llega al 0.7% de su presupuesto destinado a la cooperación. Gijón es el que más se acerca.