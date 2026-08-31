Nueva temporada en Más de Uno Gijón

La actualidad de cada día no la podemos prever y hace que cada jornada sea diferente. Lo que sí planificamos son las secciones. Te adelantamos las novedades de este año.

SIN VIVIR DEL CUENTO. Incorporamos un nuevo cole al programa. Todo el equipo del CP Honesto Batalón de Cimavilla tienen muchísimas gracias de venir todos los meses a la radio porque son un centro que no para de hacer cosas. En esta nueva sección quieren demostrarnos que los niños y niñas de Gijón no quieren vivir del cuento. Tienen sueños, y en este espacio de radio nos contarán qué quieren ser de mayores. Aprovecharemos además por saber qué ejemplos tienen en casa, o para hablar de profesiones del futuro y otras que se están perdiendo.

RADIOFICCIÓN. No tendrán una periodicidad fija, pero también estrena presencia en el programa el CP Santa Olaya. Con ellos pondremos el modo ficción en modo ON porque convertirán la radio en un pequeño teatro. Saben hacerlo, porque ya han ganado un premio nacional de radio escolar.

GRANO DE ARENA. En Gijón trabajan muchas ONGs y muchas de ellas en campos que pueden sorprendernos. En colaboración con CODOPA queremos presentarte a todas aquellas personas que ponen su grano de arena para hacer de la ciudad y el mundo un lugar mejor. Insistimos en que son organizaciones con implantación en Gijón, con las que podemos colaborar.

TESTIGOS. Desde que iniciamos esta andadura nos gusta pulsar la voz de la calle con un Testigo. José Riestra lleva un par de temporadas desde casa Fede. Pero hemos ido ampliando horizontes para que el testigo sea algo más. Una vez al mes ya saludábamos a Jorge Rodríguez, el testigo del OCIO, que nos adelanta las citas principales de la agenda de tiempo libre. Seguirá, como también lo hace Ana Guas para ponernos al día de planes en familia desde PARA CRÍOS. A ellos añadimos dos testigos más. El testigo de la COMEDIA nos acercará al monólogo y al humor que podemos disfrutar de El Percebe Comedy. Hablaremos con humoristas que se pasan por allí. Y Eladio Díaz será nuestros ojos en la NATURALEZA de Gijón. Con él haremos recorridos por el patrimonio natural del concejo, que no es poco...

EL CHUTE. También ampliamos el universo de los comentarios. Incorporamos la juventud de Marina Dáder, una joven asturiana que ha sido señalada para liderar el futuro y quiere demostrar por qué. Se propone darnos un chute de energía positiva y demostrar que Asturias es también una tierra de oportunidades en la que muchos jóvenes como ella quieren quedarse. La escucharemos un lunes al mes.

EL FRESCO. Y si Marina es el futuro, Andrés Presedo lo ha sido todo en el periodismo de Gijón. Queremos aprovechar esa experiencia para que nos haga un análisis de la ciudad. Dibujará una especie de cuadro de la actualidad o de lo que él quiera un lunes al mes.

A las novedades se suman contenidos asentados en Más de Uno Gijón y que han ayudado a conformar el carácter del programa. Te recordamos las secciones que continúan.

QUÉ SE CUECE. Los martes seguiremos descubriendo lo que se está cociendo en Gijón desde el campo universitario, cultural, artístico y musical.

PROMESAS DEPORTIVAS. Tenemos una cantera deportiva impresionante, y un viernes al mes seguiremos conociendo historias de sacrificio y pasión de nuestros jóvenes deportistas.

CORTE LITERARIA. Con Sara Winnington como anfitriona, todos los que nos elijáis podréis conocer mejor el apasionante mundo de la literatura juvenil. Conoceremos a autores que nuestros hijos e hijas conocen de sobra. Y seguiremos aprendiendo de los nuevos códigos del género.

DE CUENTO EN CUENTO. La gran Valeria Sánchez va creciendo y mantiene intactas las ganas de leer y contarnos un cuento a todos nosotros un viernes al mes.

ANALISTA POLÍTICO. Sergio Begega, profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo e investigador del INDUROT, mantiene su cita con los oyentes de un miércoles al mes. Es importante entender la política, y gracias a él, como anteriormente con Ángel Alonso, somos capaces hasta de anticipar movimientos que se hacen desde los partidos políticos. Y encima es año electoral...

PROGRAMA ELECTORAL. Precisamente esa condición de año electoral nos hará recuperar a principios de 2027 la sección en la que hablaremos con todas las asociaciones de vecinos de la zona urbana y rural para conformar el programa de cosas pendientes en cada zona. Se las pasaremos a los responsables políticos, que también se pasarán por nuestros estudios en cuanto comience la campaña.

TU HISTORIA DE GIJÓN. Héctor Blanco sigue con historia que contar. Aunque este año la sección vendrá precedida de un juego...La historia no es algo aburrido ni ajena a ninguna generación y te lo vamos a demostrar

PEQUEÑA ÍNSULA. Aurelio Martín y Álvaro Muñiz quieren seguir encontrándose un miércoles al mes para escucharse aunque no estén de acuerdo.

CHARLA INTERGENERACIONAL. Jóvenes y mayores volverán a sentarse en nuestros estudios para mantener una charla sobre temas que les interesen. La diferencia de edad da una visión muy interesante.

POLÉMICA DEL MES. Cuando haya un tema que merezca la pena analizar en profundidad le dedicaremos la primera parte del programa. Escucharás todas las opiniones y tendrás las explicaciones para sacar tus propias conclusiones.

RECIÉN LLEGADOS. Ver la ciudad con los ojos de alguien que acabe de llegar a vivir aquí nos permite redescubrir nosotros mismos todo lo bueno que tenemos. Cada año nos sorprenden las historias de vida que conocemos.

ESPACIO RESERVADO. La gente corriente extraordinaria tiene su hueco en Onda Cero. Queremos ser el altavoz de la gente que tiene algo que contar o las historias que merece la pena conocer.

GIJÓN MIRA AL MAR. Poco a poco estamos consiguiendo que miremos un poco más a un cantábrico que tanto nos da. Y queremos continuar hablando de asuntos relacionados con el mar y que son de interés general.

PELAYINES CURIOSOS. El alumnado del Colegio Público Rey Pelayo seguirá con sus entrevistas un lunes al mes. Siempre nos sorprenden sus preguntas.

DESDE EL COLE. Alumnos del colegio Ramón de Campoamor que están en su radio escolar se pasarán por la radio para presentarnos los temas que a ellos les interesan. También hablaremos con ellos para conocer su visión de algún tema de actualidad "para los adultos" en Gijón. La sección cambia de día y ahora será los lunes, el día más escolar de Onda Cero.

CONVERSACIONES DE ASCENSOR. Quien quiere saber qué tiempo hará en Asturias no duda que debe consultar eltiempodejavimo.es. Con Javimo charlamos un jueves al mes para entender el tiempo.

VIAJES. Galo Pablos, de elviajenotermina.com, nos lleva de viaje un viernes al mes. Información práctica y útil para planificar tus escapadas.

EQUIPO DE GOBIERNO. En cuanto se aprueben los presupuestos de 2027, algo que sucederá salvo sorpresa, volveremos a invitar a los concejales con funciones de gobierno a explicar a qué dedican el dinero público que todos aportamos.

LIOSA-MENTE. Isabel Menéndez Benavente nos ayuda a cuidar tu salud mental.

COMENTARIO POLÍTICO. Al filo de las 13h los 6 partidos con representación en el Ayuntamiento hablarán de los temas que ellos decidan. Como siempre, con libertad absoluta para elegir los temas.

Además, nos ha gustado el reto de dejar el ÚLTIMO MINUTO para terminar el programa con un poco más de calma.