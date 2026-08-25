"El mejor concurso 4 estrellas del mundo"

El director deportivo del Hípico, Alejandro Ancín, asegura que estamos ante el concurso con mayor nivel deportivo de los 83 años de historia del evento. Y es posible aunque sea un 4 estrellas. Alejandro avala la apuesta por ser "el mejor" de los concursos de 4 estrellas a ser "uno más" de 5 estrellas. Y Gijón ha conseguido ser referente en el mundo. Ayuda, reconoce, que se haya mejorado la dotación económica de los premios para atraer a los mejores jinetes y amazonas del mundo. Y afirma sin dudar que tenemos a algunos de ellos estos días.

El Hípico estrena además césped, nueva grada para 725 espectadores, palcos renovados y nuevas zonas de hostelería. Porque desde la organización tienen claro que el "gran activo" del Hípico es su público. Y cuando dicen en otros países que un concurso equino reúne a más de 53.000 personas "no se lo creen", afirma Ancín.

Y se aprovecha esa afluencia. Poco a poco, destaca el director deportivo, han logrado que los gijoneses tengan cultura equina y vayan conociendo a los jinetes, amazonas y caballos. Quien no ha podido estar finalmente en Gijón es el laureado jefe de pista Santiago Varela. Un problema personal se lo impide. Será sustituido por un icono de Las Mestas como es Isabel Fernández de Cañete.

Desde hoy y hasta el domingo, Las Mestas es el gran escenario de sociabilización de Gijón. La entrada es gratuita hasta las 15h.