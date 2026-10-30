Esta semana en Más de Uno Gijón

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El miércoles no teníamos programa por el grave accidente ferroviario que dejó decenas de muertos. La triste noticia coincidió con un día que era feliz para Mar de Niebla, porque [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/emisoras/asturias/gijon/mar-niebla-inaugura-lalcuentru_202610286ae1d650a5f83c2fb8e65895.html|||inauguraban su L´alcuentru]]

Esta semana, el miércoles, sonaron unas sirenas que nos alertaban de un riesgo de rotura de una presa. Pero no era un riesgo real, era un simulacro pensado para que supiésemos actuar en caso de ser necesario

Asturlink busca a personas mayores que no quieran vivir solas. Les propone que alquilen una habitación a un estudiante que le haría compañía y les ayudaría, consiguiendo un alquiler asequible. Dos problemas solucionados al precio de uno…

La vivienda colaborativa que quiere construir El Llar Cohousing en Cabueñes ha sido motivo de polémica. El martes salía la cooperativa a protestar por la falta de avances y a afirmar que los vecinos de la parroquia les apoyan. El viernes la presidenta vecinal puntualizaba las afirmaciones

En el ESPACIO RESERVADO te hemos contado cómo puedes apadrinar una roca. Hay lugares de interés geológico en Gijón y Asturias que están esperando que ayudes a cuidarlos.

La literatura ha jugado un papel importante este viernes. Se ha pasado por la CORTE LITERARIA la joven escritora Natalia Torvisco, que ha publicado "En el corazón del monstruo"

También nos ha leído un cuento Valeria. Parece que le ha enganchado la saga de Amanda Black, que regresa a DE CUENTO EN CUENTO

Las piedras no pueden huir de la lluvia ni cuando llueve mucho. Pero, ¿cuándo es eso? Le hemos pedido a Javimo en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR que nos ayude a entender cómo se mide la lluvia

Esta semana ha tocado escuchar a nuestro FRESCO, Andrés Presedo. Ha querido hablar de la autopista del mar y las residencias literarias que se pagan con impuestos

Nos hemos hecho eco del premio que un restaurante gijonés ha recibido. Aquí se cocina el mejor pote asturiano del año

Este viernes se inaugura en LABoral centro de arte la exposición “La tempestad”. Repasa el trabajo de dos décadas del gijonés Avelino Sala, quien nos ha explicado su visión del arte contemporáneo en nuestro QUÉ SE CUECE