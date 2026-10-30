Cabueñes deja claro a El Llar que tienen otros planes para los Maizales

Ante las afirmaciones en este programa del presidente de la cooperativa El Llar en Onda Cero, la presidenta de la asociación de vecinos Fontevilla de Cabueñes recuerda que el rechazo al proyecto no es "de dos vecinos". Nabila Gómez asegura que la parroquia desea suerte al proyecto de vivienda colaborativa, pero quieren que la parcela de los Maizales que parecía destinada a acogerlo sea zona verde. Como mucho una zona de equipamientos. Porque Cabueñes está creciendo y tiene necesidades, y Cabueñes tiene otras necesidades.

A la presidenta vecinal le han sentado mal las "manipulaciones" de la realidad que ha hecho el presidente de la cooperativa. No entiende que se venda como un proyecto social y quiera cimentarse sobre el rechazo vecinal. También le recomiendan que dejen de habalr del problema de soledad no deseada en Cabueñes. Desde la AAVV se trabaja en ello, y aunque sean vivienda unifamiliares, hay sentimiento de comunidad.

El Llar, recuerda Nabila, no tiene adjudicada esa finca ni ninguna otra. En ningún documento oficial aparece Los Maizales como una parcela adjudicada a la cooperativa. Que el Ayuntamiento haya mostrado su disposición a facilitar el proyecto o que el Pleno haya aprobado una iniciativa favorable al mismo no significa que El Llar disponga de una parcela municipal. Y en el caso de los Maizales, la parcela fue cedida para ser zona verde.

El Llar, reconoce, tiene derecho a defender su proyecto y los vecinos tienen derecho a defender los intereses de los vecinos. Nabila no acepta que se reduzca artificialmente la oposición, se atribuyan intereses especulativos a quienes discrepan o se pretenda convertir a los residentes de Cabueñes en responsables de las dificultades de la cooperativa.