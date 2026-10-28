Mar de Niebla inaugura L´alcuentru

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Y Rocío Álvarez, codirectora de la Fundación, nos ha recomendado que vayamos a conocerles. Sobre todo aquellas personas que tienen ideas preconcebidas y que por más que les hayan explicado qué se hará allí no han querido escucharles. Porque en L´Alcuentru pondrán en marcha una metodología innovadora que, esperan, podría ser replicado en otro lugares. Hacen falta espacios de encuentro comunitario, afirma Rocío.

En el espacio no habrá actividades hasta el 9 de noviembre. A partir de ese día podremos asistir a las actividades formativas por la mañana, ir a comer en compañía o participar en las actividades culturales y de ocio que habrá por la tarde. Siempre podremos inscribirnos a través de la APP que han desarrollado.

L´Alcuentro está situado en la calle Guatemala, con acceso por la calle Belice.