ES UN SIMULACRO

¿Por qué sonarán las sirenas por toda Asturias?

Mañana, miércoles 28, sonarán las sirenas instaladas en las 14 presas que hay en Asturias. Se trata de un SIMULACRO que tiene un doble objetivo. Comprobar que las sirenas funcionan correctamente y recordar a la población las medidas de autoprotección que deberían adoptar en el caso de que fuese una amenaza real.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Simulacro de emergencia por rotura de una presa

Y la recomendación es clara, nos recuerda Olmo Ron, director general de cooperación local y seguridad. Debemos alejarnos del cauce de los ríos y buscar posiciones elevadas.

Consejos de autoprotección ante un riesgo de rotura de una presa
Consejos de autoprotección ante un riesgo de rotura de una presa | 112 Asturias

En Gijón las sirenas se escucharán en el entorno de la presa de San Andrés de los Tacones y se escuchará principalmente en las instalaciones de ArcelorMittal, pero también en zonas no inundables como Monteana, Fresno y los alrededores de la iglesia de Santa María de Poago. Las sirenas sonarán a las 13h y el simulacro finalizará en torno a las 13.15h. No se escuchará en el núcleo urbano. En el resto de Asturias, habrá sirenas sonando desde las 10h.

Este tipo de ejercicios se realiza regularmente para que vayamos interiorizando el sonido y cómo actuar. En Asturias las 14 presas que tenemos son de clase A, es decir, presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes.

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