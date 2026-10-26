La soledad no deseada puede ayudar a combatir la crisis habitacional

María Manso, directora de ASTURLINK y promotora de la plataforma, lleva desde hace año y medio peleando para poner en marcha el proyecto, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Oviedo. Asegura que hay muchos jóvenes universitarios interesados en esta fórmula, pero cuesta convencer a las personas mayores para permitir que entren en sus casas. María nos explica por qué todo serían ventajas para ellos.

El estudiante estaría únicamente durante el curso universitario. En esos 9 o 10 meses pagarían un alquiler de entre 260 y 360 euros al mes, a lo que se sumarían los gastos comunes y ayuda en las tareas del hogar. Y, sobre todo, harían compañía a la persona en soledad. Para garantizar que todo funciona bien, la plataforma realizaría un seguimiento. Pero lo primero sería asegurarse de que la persona mayor y el estudiante son "compatibles". Habría un estudio previo y unas entrevistas personales para comprobar que hay feeling. Luego se firmaría un contrato de alquiler y un contrato de convivencia, y un periodo de prueba de un mes.

Asturlink busca a jóvenes responsables y tranquilos, y a personas mayores que no quieran estar solas. También está abierto a familias que tengan espacio en casa y estén interesadas.