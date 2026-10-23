Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE

El número de personas que duermen en la calle en Gijón se ha duplicado en los últimos tres años como consecuencia de la crisis de vivienda. Nos lo ha contado la directora de la FMSS tras el conteo realizado esta semana

Vuelven a saltar las alarmas entre los dueños de perros ante la aparición de cebos envenenados. Hay al menos dos perros que acabaron en urgencias. Con la dueña de uno de ellos hemos hablado

Y la polémica de la “prioridad vecinal” sacudió la política municipal, pero merecía un análisis más en profundidad. Es lo que hacemos con nuestro ANALISTA POLÍTICO

La política la hacen políticos que muchas veces conocemos poco. Por eso pusimos en marcha la sección LOS 27 al principio del mandato. Los cambios en la corporación han hecho que las entrevistas se hayan alargado hasta ahora. Con Rodrigo Sánchez, del Psoe, cerramos (previsiblemente) el círculo

Han venido los alumnos del CP Ramón de Campoamora contarnos que les gusta el atletismo, la natación, el baile o que les preocupa el acoso escolar. Lo que se las trae al pairo es la política. Nos lo cuentan DESDE EL COLE

Tres alumnos del colegio Alfonso Camín que viven en Cenero tienen problemas para llegar al colegio. El autobús escolar les recoge a más de un kilómetro de sus casas, aunque la ruta pase muy cerca de ellas. Se exigen soluciones

Empezábamos la semana charlando con Jesús Soriano. Conocido como @soyCamarero, ha venido a Gijón a explicar por qué cree que no se encuentran camareros

En Gijón hay grupos que representan todo lo variado que es la música. Ejemplo de ello es Mesenktet, que son representantes del metal y han visitado el QUÉ SE CUECE en el universo musical