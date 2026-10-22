"El autobús va detrás de los rapacinos"

Una situación que la presidenta de la asociación vecinal Los 16 de Cenero, Consuelo González, no entiende. Exige soluciones a la CTA porque, advierte, la carretera es peligrosa. Además, los tres hijos de estas dos madres deben salir de casa a unas horas en las que el frío es palpable en estas épocas del año.

Consuelo nos ha explicado el problema. El autobús tiene una parada asignada, la que está a más de un kilómetro de ambas casas. Pero la ruta del autobús pasa por un cruce que está al lado de las viviendas. La asociación vecinal reclama que sea ahí donde se recoja a los tres menores. Consuelo pone sus esfuerzos en la CTA, a quien el colegio ha puesto en antecedentes. Está dispuesta a ir a su sede a exigir el cambio de parada, e incluso de ir a pedírsela al mismísimo Adrián Barbón, porque, sentencia, se defiende la vida en los pueblos de boquilla pero luego se ven estas situaciones.

Las afectadas insisten en que la solución es sencilla porque no hay que cambiar la ruta.