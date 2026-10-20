Aparecen de nuevo cebos envenenados en Gijón

Con Julia González hemos hablado. Es la dueña de Lluna, una cachora de pastor australiano que habitualmente pasea por el parque. La semana pasada se comió el veneno. Estaba "muy bien escondido" y preparado para que un perro se lo comiese, afirma Julia, quien no duda que quien lo colocó allí tenía "malas intenciones". Afortunadamente se dieron cuenta de que algo raro pasaba y otros dueños de perros que estaban en el parque les recomendaron acudir de urgencia al veterinario. Cuando llegaron al más cercano al parque, sus responsables no dudaron de dónde venían. La factura veterinaria rozó los 300 euros.

Lluna está bien. Debe seguir con medicación durante unos días, pero otros perros no tienen tanta suerte. Si los dueños no se percatan de que está comiendo algo pensado para hacerle daño puede ser muy tarde cuando se quiera reaccionar. Julia no entiende que haya gente que quiera matar a un animal indefenso. Es consciente de que es muy difícil evitar que estas personas actúen, pero piden más presencia policial. Incluso la instalación de cámaras de videovigilancia en el parque. Julia entiende que está bien que la nueva ordenanza endurezca las sanciones económicas, pero "el castigo no es la solución".

En Gijón no estamos ante un caso aislado ni puntual. "Es un problema real".