El número de personas sin hogar que duermen en la calle se ha duplicado en Gijón

La directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covadonga Landín, teme que el número haya crecido también de forma significativa. Lo achaca al problema que vivimos con la vivienda. Donde la cifra habrá permanecido estable es en la gente que utiliza los recursos asistenciales, que están actualmente al límite de su capacidad. Por eso, añade Covadonga, que el Albergue Covadonga vaya a cerrar para unas obras de reforma integral no hará que más gente acabe en la calle porque serán reubicados en la red de inclusión activa.

Esta madrugada del martes se ha realizado una actualización del censo. 150 personas, entre profesionales y voluntarios, ha salido a la calle a comprobar el estado del sinhogarismo en Gijón. Se ve que el perfil mayoritario sigue siendo el de un hombre de entre 40 y 60 años, aunque se ven cada vez más mujeres. Landín recuerda que nadie quiere dormir en la calle, algo que es muy duro. Muchas de las personas que lo hacen, nos explica, tienen problemas de salud mental.