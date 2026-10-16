Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE

Esta semana se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza de protección y bienestar animal. Una norma que recoge los derechos de los animales y las obligaciones de los dueños.

En el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural de este mes entramos a una estancia muy especial. Mónica Laga ha venido con Rafa Gutiérrez a hablarnos de “La Puerta abierta”

Nos hemos sumado al homenaje que la consejería de educación ha ofrecido a los más de 500 profesores que se jubilaron entre 2019 y 2026

A Gijón han llegado cientos de profesionales interesados en la calidad asistencial para participar en un congreso que abordar el futuro del sector. Y nos han contado que para mejorar no todo es seguir aumentando el gasto.

Pasión por viajar tienen las en torno a 300 personas que estarán en Gijón este fin de semana. Pero son viajeros en familia. El Mama Travel Fest nos anima a viajar con nuestros hijos e hijas

De viaje está GALO PABLOS. Le pillamos de Safari en Kenia, y como siempre nos lo ha contado desde elviajenotermina.com

En GRANO DE ARENA queremos conocer a las ONGs que trabajan sobre el terreno en Gijón. Esta semana nos ha visitado la Asamblea de Cooperación por la Paz

Hemos conocido a Beatriz, una cubana que lleva casi un año viviendo en Gijón. Nuestra RECIÉN LLEGADA nos ha contado por qué le encanta Gijón y por qué quiere quedarse mucho tiempo

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.