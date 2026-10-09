Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

La alcaldesa ha respondido a nuestras preguntas en una entrevistaque tuvo lugar el miércoles. Las elecciones lo condicionan todo, pero hubo tiempo para la vivienda, grandes proyectos o las novedades en Tabacalera

Carmen Moriyón ya sabe que su rival en las elecciones por parte del psoe será Lara Martínez. Con la ganadora de las primarias socialistas hablábamos el día en el que Pedro Sánchez anunciaba un adelanto de las generales

La vivienda será clave en estas elecciones y en EMVISA se quieren introducir cambios en cómo se asignan las viviendas públicas en Gijón. No sin polémica, se anuncia que tendrá prioridad quien tenga más años de empadronamiento en la ciudad

Un problema, el del acceso a una vivienda, que no tiene solución. Eso es al menos lo que nos ha contado Alejandro Inurrieta, uno de los expertos que participa en los encuentros internacionales de Kbueñes

En las casas hoy en día hay retrete. Pero no fue siempre así. De hecho, es obligatorio desde hace menos de 100 años…Hemos repasado esa HISTORIA con Héctor Blanco previo juego con los niños

De profesiones, muy diversas, hemos charlado con los alumnos del Honesto Batalón. Estrenamos la sección SIN VIVIR DEL CUENTO

Mil mujeres que están en Gijón decidieron ser matronas. Han venido a su congreso para recordar que hacen mucho más que asistir en partos

Hemos descubierto que los helechos son una amenaza. En el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario nos han explicado que es un organismo tóxico que debería estar controlado

Una naturaleza más amable nos ha presentado Eladio Díaz. El TESTIGO DE LA NATURALEZA nos ha llevado a la aliseda pantanosa de Granda

Y GIJÓN MIRA AL MAR para contaros que el sector presta cada vez más atención al bienestar emocional los profesionales que trabajan en la mar

Marina Dáder ha vuelto a participar en el programa para darnos un CHUTE de energía positiva y recordar que los jóvenes están llamados a liderar un futuro. Pone como horizonte el 2040

Mucho talento tiene Hugo Bastián, un joven de 15 años que no para de ganar en la gimnasia artística masculina. Es una de nuestras PROMESAS DEPORTIVAS

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.