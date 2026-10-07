Carmen Moriyón se felicita por el adelanto electoral

Carmen Moriyón no despeja la duda de si Foro se presentará a las elecciones generales, y si, de hacerlo, lo hace en una lista conjunta con el PP. Están valorando cómo pueden colaborar al cambio que, afirma, necesita Gijón y Asturias. Están muy contentos del adelanto electoral porque el gobierno de Pedro Sánchez ha sido "nefasto" para Asturias. Afirma que se decidió, con la connivencia de Adrián Barbón, que "a Asturias ni agua".

Estamos convocados para votar a finales de noviembre. La regidora confía en que no suponga un problema para el derribo del viaducto de Carlos Marx que ya está licitado, aunque no oculta su preocupación. El vial de Jove también estuvo licitado y "fue una estafa". Lamenta que Gijón al Norte no haya avanzado prácticamente nada pese a que la colaboración "técnica" entre administraciones ha sido muy fantástica, dice. De dinero no se ha hablado, y es la clave. También lamenta la "tomadura de pelo" de que Lloreda-Veriña tenga que volver a iniciar su tramitación y que sigamos sin ninguna alternativa para el Vial de Jove dos años después de enterrarlo.

Uno de los asuntos llamados a marcar la campaña electoral ahora o en mayo de 2027 con las municipales es la vivienda. Carmen Moriyón lamenta todos los obstáculos que se han encontrado para poner en marcha el plan llave. Anuncia que el presupuesto de 2027 incluirá una partida destinada a subvencionar la construcción de vivienda. Una colaboración público-privada cuyo resultado serían 180 viviendas a precios asequibles, afirma. La otra fase del plan llave que depende del módulo de la vivienda protegida sigue esperando a que el gobierno asturiano haga su parte, dice. La alcaldesa lamenta que Izquierda Unida haya rechazado de plano la promoción de Ecojove, y apoya a su socio, el PP, en priorizar los años de empadronamiento en la adjudicación de vivienda pública.

La primera edil afirma una vez más que los proyectos que dependen del Ayuntamiento salen adelante. La Universidad Europea ha iniciado las obras, y el Hospital privado de Quirón está a punto de dar un paso definitivo. Moriyón avanza que antes del 20 de noviembre se firmarán las escrituras y todo quedará listo. También se compromete con los vecinos de Nuevo Roces a presentarles en breve un proyecto "abierto" para que tengan un centro municipal en la antigua sede de la Fundación Metal.