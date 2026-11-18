24 alumnos han empezado su camino. 15 han finalizado su formación y encaran la vida profesional. La tasa de abandono no es alta, explica el director de ESAD, Nacho Ortega, y cuando se da suele estar relacionado con las expectativas del alumnado o su momento vital. Muchas veces, cuenta, se trata de que no es el momento adecuado. Lo confirma Julia Azcano, una de las alumnas que ha terminado sus estudios. Nunca pensó en tirar la toalla porque lo suyo es vocacional cien por cien, y sin negar que la carrera es dura, sabe exactamente lo que quiere hacer.

Para quienes llegan, como Víctor Mateos, entrar en la ESAD supone muchas veces todo un reto. Porque llevan toda la vida diciéndoles que el teatro es "un hobby" y no una profesión. Por eso llegan dispuestos a comerse el mundo. Es algo que se nota en la ESAD, una escuela superior en la que pese a los horarios maratonianos no logran mandar a los alumnos a casa "ni con agua caliente", ironiza Nacho.

Lo mejor de la ESAD "son los alumnos". Y hoy es su día.