El colegio Evaristo Valle reclama un comedor propio

Porque ahora mismo el encaje de bolillos es muy frágil. Los escolinos de la Alejandro Casona comparten turno de comedor con los niños y niñas del Evaristo Valle de hasta 8 años. El resto debe esperar al turno de las 15h para comer. Es tarde, pero no hay otra opción, lamenta la representante del AMPA del colegio público, María García. Y el mobiliario para unos y otros no es el mismo, porque no puedes poner a un crío de 10 años en la misma silla que uno de 3...

Desde el AMPA de la escuela infantil Eva Ardura cree que es hora de abordar el problema. Si siguen esperando llegará un momento en el que el comedor no de para todos. Hay más coles de Gijón que comparten comedor con escuelas infantiles, pero en este caso del que hablamos es el único en el que los alumnos del colegio grande van a comer al colegio pequeño, lo que se nota en la disponibilidad de espacio.

Las AMPAS creen que hay espacio para habilitar un comedor en el recinto escolar. Han puesto en marcha un manifiesto de adhesión en el que piden a la comunidad escolar que apoye sus reivindicaciones.