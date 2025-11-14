Un festival que apuesta por el cine "auténticamente independiente"

LEER MÁS Web oficial del FICX para no perderte nada

Porque todas las películas tienen "algo especial". El director del FICX, Alejandro Díaz Castaño, nos explica por qué hacen hincapié en que son un festival de cine "auténticamente independiente". Cree que en el panorama actual hay mucho cine de autor pensado para un foro concreto, lo cual le resta cierto poder. En el FICX no eligen esas películas, sino que van a por aquellas que nos dejarán un poso y no pasarán inadvertidas. No viene todas las que les gustaría porque siempre pueden encontrarse con otros planes de los creadores o las productoras, pero también reciben a muchas que directamente quieren estar. De la sección ALBAR fundamentalmente saldrá la que podrá ser considerada mejor película del FICX en su edición 63.

Tanto Alejandro como el jefe de programación del festival, Tito Rodríguez, tienen sus recomendaciones como no puede ser de otra manera. Pero están convencidos de que toda la programación se ha ganado su hueco por méritos propios. Hasta el día 22 podremos comprobarlo en las diferentes salas de cine repartidas por la ciudad o a través de Filmin. Y al cine se suman las numerosas y variadas actividades paralelas que van desde charlas a presentaciones de libros o conciertos.

El FICX vive ahora su punto álgido, pero también se ha preocupado mucho por tener presencia todo el año, destacan sus responsables.