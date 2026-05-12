Un entrenamiento Ninja para enfrentarse al abismo

Representa a esta nueva promoción David Pertejo, Salvador Gutiérrez, Enol Díaz y Luna González.

Ni ellos mismos sabían que iban a formarse en ciertas materias cuando comenzaron en la escuela. Poco a poco se fueron acostumbrando, pero ven las reacciones de la gente de fuera en cada visita que reciben. En sus ojos leen preguntas como ¿por qué no va esta gente vestida con trajes de época?. Porque el teatro son muchas cosas. Las artes escénicas no solo son actores y actrices, y la nueva promoción cuenta con recursos para trabajar en todas esas profesiones. Trabajo, trabajo y trabajo, es lo que les dicen. El talento es solo un plus.

Ahora, con la graduación, se abre ante ellos un abismo. Pero ya no les da tanto miedo como al principio. Saben que deben buscar su camino y se sienten preparados. Antes deben superar los talleres, algo que les produce una mezcla de sentimientos.

Este año, los talleres son los siguientes:

- LA NOCHE DE LOS DESDICHADOS.

Adaptación de “Nosferatu” de Francisco Nieva

Taller Escénico Final de 4ºA.

Funciones:

13 de mayo, Teatro de la Laboral. 20.00 horas. Miércoles (Estreno).

21 de mayo, Teatro Auditorio de Siero. 19.00 horas. Jueves.

24 de mayo, Teatro José León Delestal (Langreo). 19.00 horas. Domingo.

En esta adaptación de la última reópera de Francisco Nieva se nos presenta el final del mundo organizado y racional sustituido por el deseo y el caos. Con la llegada del inevitable apocalipsis surge un mundo en transición donde cada personaje transita buscando su salvación. Música en directo, movimiento y una especial plasticidad invadirán la escena.

-DELICADAS

Alfredo Sanzol

Taller Escénico Final de 4ºB

Funciones:

16 de mayo, Teatro de la Laboral. 20.00 horas. Sábado (Estreno).

20 de mayo, Teatro José León Delestal (Langreo). 19.00 horas. Miércoles.

29 de mayo, CPI Lugones. 19.00 horas. Viernes.

Delicadas, de Alfredo Sanzol, propone un mosaico de pequeñas historias que, aunque en apariencia delicadas, no siempre lo son. La obra se construye a partir de escenas y fragmentos que podrían tener relación o no entre ellos, pero que terminan conformando un universo propio. Delicadas nace de ese vacío. Es una recreación imaginada de un tiempo inaccesible, una forma de acercarse a aquello que nunca pudo conocer.