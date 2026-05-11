El 11x12 cambia para garantizar la conciliación

Porque el programa cambia para garantizar que nadie debe dejar su trabajo o renunciar a un empleo en verano para poder conciliar. La concejala de empleo, Ángela Pumariega, explica que los padres y madres que estén trabajando tendrán prioridad a la hora de conseguir una plaza. Cada familia (porque se tendrán en cuenta las unidades familiares y no a cada hijo/a) tendrá una serie de puntos, y en función de esos puntos se adjudicarán las plazas.

Los principales criterios que darán puntos son el número de días trabajados en el último año, si son o no familias monomarentales, el tipo de jornada laboral o la situación laboral actual. Es un "modelo más justo, transparente y orientado a las necesidades reales de las familias", afirma Pumariega.

Empleo publicará la adjudicación a partir del 25 de mayo. Las familias que no hayan conseguido una plaza entrará en una lista de espera y podría acceder al 11x12 si se diesen bajas. Las familias perderán el sitio si no abonan el coste del programa dentro de las 48 horas desde la adjudicación.

Podemos solicitar plaza hasta el viernes en la Agencia local de empleo (con cita previa en el teléfono 985 18 15 55.). Si preferimos la opción on line el plazo no se cierra hasta las 23:59 del domingo, día 17.

Estos nuevos criterios se mantendrán en el 11x12 durante el próximo curso escolar.