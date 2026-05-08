París siempre sorprende

De hecho, a Galo le ha sorprendido no encontrarse a tanta gente como se piensa o se presupone de un París que recibe millones de viajeros cada año. En cuanto te sales un poco de "lo típico" puedes recorrer una ciudad junto a los parisinos de verdad. Es algo que se agradece teniendo en cuenta que Galo es un viajero que busca esa autenticidad.

La primera visita a París es la que nos lleva a los sitios más conocidos y turísticos. Es a partir de la segunda o, como en su caso, la tercera, cuando puedes animarte a abrir el abanico. Ha podido recorrer barrios como Le Marais, una especie de Malasaña a lo parisino o la zona de los bulevares. Lejos del anillo central no te encuentras tanta "turistada", y además es una ciudad muy caminable (o para recorrer en bici).

Respecto a los precios, Galo nos adelanta que hay cosas muy caras, como el café o la cerveza, pero otras no tanto, como pegarte una buena comida dado que hay mucha oferta. Además, si mantenemos la calma, podemos encontrar buenas ofertas de última hora en los hoteles.

En París se cobra desde hace tiempo la tasa turística que se cobrará de forma voluntaria a partir de este verano en Asturias (Gijón ya ha dicho que no). Galo cree que no es algo que condicione un viaje. Si el dinero realmente se usa para lo que se dice, los viajeros no la ven mal.