CHARLA INTERGENERACIONAL

Una mareona de deporte femenino

La próxima semana, del 14 al 17, Gijón es sede de la Copa de la Reina de Hockey sobre patines. Y aprovechamos desde nuestra CHARLA INTERGENERACIONAL para hablar de deporte en femenino y animaros a todos a secundar la mareona que se ha convocado para animar a las jugadoras del Telecable Hockey.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La copa está a la vuelta de la esquina (14-17 de mayo), y sin embargo mucha gente parece no saberlo. Es una de las consecuencias de la falta de visibilidad del deporte femenino, aunque nuestro club, el Telecable, sea el más laureado de la región. Por eso desde el Conseyu de la mocedá se han unido a la mareona, que nos propone acudir a arropar a las jugadoras gijonesas la próxima semana. Proponen acudir el viernes que viene, día 15, a las16:30 horas concentración en Pelayo (plazuela del marqués) para salir en marcha hacia el Palacio de Deportes, donde se recibirá al equipo. La idea es ir con los colores del club.

Con este contexto aprovechamos para hablar con Paloma Navarro (jóvenes) y Elena Díaz (mayores) sobre el deporte femenino. Aunque se ha avanzado (hace décadas el único deporte que hacían las mujeres era la educación física obligatoria, cuenta Elena), se sigue viendo mucha desigualdad. A nivel de visibilidad, pero también de acceso. Porque sigue habiendo "deportes de chicos". Favorecer la práctica deportiva desde niños tanto a chicas como a chicos es fundamental, concluyen. También es importante tener referentes. Hay mujeres que destacan, pero seguimos mirando a los hombres.

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