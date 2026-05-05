Antonio ha publicado recientemente "Indígena Asturiano", un álbum en donde él escribe las letras y la IA hace el resto. Canta y pone la música. Y Otrestres no lo oculta. De hecho, nos cuenta Antonio, pretende que su siguiente trabajo exponga de una manera aún más clara que quien canta no es él sino la IA. Entre sus objetivos está crear un nuevo estilo donde estas herramientas tecnológicas sean protagonistas. Dejando claro que las letras son cosa suya. Porque la IA no es capaz de escribir una buena canción.

Otrestres | Otrestres

No es la primera aventura musical de Antonio. Pero cuando se puso a dar rienda suelta a su parte musical en el pasado se dio cuenta de que no era algo de lo que se podía vivir. Por eso regresó a su trabajo "serio" de programador. Ahora combina ambos mundos después de que en una fiesta electrónica se encontrase dándolo todo.

Por el momento Otrestres no hace directo. Es su siguiente paso, pero aún estudia la fórmula. Pero sabe por su experiencia anterior que ese directo es algo único y quiere volver a sentir esa sensación. De música en directo que sí podemos disfrutar ya en Gijón nos habla DJ Pupilas desde la Caja de Músicos.