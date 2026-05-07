Las educadoras infantiles siguen sin ver cambios

Las reivindicaciones en toda España son comunes, nos explica la educadora Alba Fernández. También en Asturias, pese a ser la única Comunidad Autónoma que ha puesto en marcha una red autonómica pública y gratuita como la red de escuelines. Porque las educadoras infantiles aquí reivindican las mismas mejoras laborales y salariales que en el resto. La falta de garantías para la pareja educativa es uno de los principales caballos de batalla.

El seguimiento de la huelga en Asturias se eleva al 99 por ciento en Oviedo, el 83 en Gijón o el 93 en Langreo. Todo pese a unos servicios mínimos "abusivos", alerta Alba. Estos seguimientos dejan claro que las educadoras siguen dispuestas a pelear y a "no parar" pese a que se ha roto la unidad sindical y solo CCOO se ha negado a firmar un acuerdo con la consejería de educación. Alba asegura que se les intenta vender un cheque en blanco que no piensan firmar. Tampoco quieren "tener fe", como, afirma, les pide la consejera Eva Ledo.

Se han convocado nuevos paros en Asturias los días 20 y 21 de este mes.