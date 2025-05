Los "protoartistas" se gradúan

En lo que ya se está convirtiendo en una bonita tradición en Onda Cero Gijón, dos jóvenes representan a todos esos compañeros que acaban una formación "intensa". Han tenido que aprender a hacer de todo, porque no solo de subirse a las tablas de un teatro o protagonizar una película viven los artistas. De hecho, son conscientes de que solo una pequeñísima parte consigue eso. Pero hay muchas otras cosas que hacen del arte dramático algo único.

Diego Eloy Villa y Paula Expósito se reconocen nerviosos ante el estreno que les espera. Acostumbrados a actuar ante los compañeros o la familia, ahora se enfrentan a públicos "de verdad" en teatros "de verdad". Salen de su zona de confort y les apetece. Más hacerlo con sus compañeros. Esos otros jóvenes que han seguido hasta el final (solo unos pocos abandonan la carrera pensando que iban a vivir en una comedia musical) y que les han demostrado que ser el joven talentoso de su grupo de amigos no sirve de nada. Que el talento no les llevará al éxito, sino que es el trabajo y la constancia las que pueden abriles camino.

Serán dos obras las que representarán desde mañana. Han sido adaptadas por ellos mismos.

"Las cosas que de verdad importan", adaptación de la obra "Things I Know to be true" de Andrew Bovell es la obra en la que participa Diego. Podrá verse los siguientes días:

7 de mayo, Teatro de la Laboral, 20.00 horas.

16 de mayo, CPI Lugones, 19.00 horas.

23 de mayo, Nuevo Teatro de la Felguera, 20.15 horas.

El otro taller tendrá como protagonista a "La voluntad de creer", de Pablo Messiez. Hay que esperar un poco más para ver a Paula y sus compañeros:

15 de mayo, Teatro de la Laboral, 20.00 horas.

22 de mayo, Teatro Auditorio de Siero, 19.00 horas.

24 de mayo Nuevo Teatro de la Felguera, 20.15 horas.