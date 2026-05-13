INTERESES DIVERSOS

Por mucho que los adultos seamos pesados, los niños están a lo suyo

Cada mes comprobamos en DESDE EL COLE que a nuestros niños y niñas les interesan sus cosas, y no las de los adultos. Por eso hoy comprobamos con Alicia, Jose, Braiman y Lucía, todos ellos de 11 años, que no se han enterado de que existe un proyecto para soterrar el paseo del Muro de San Lorenzo. Tampoco tienen claro ese concepto de soterrar.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Les interesan otras cosas. Muy variadas, pero diferentes.

Braiman por ejemplo se interesa por el mundo de los coches. Le gusta la velocidad. Verla, porque no quiere ser piloto de carreras ni nada parecido. Reconoce que no sabe quién es Fernando Alonso, aunque en su favor dice que no nació en España.

A José le gustan los animales. No perros y gatos (es alérgico a su pelo) sino los caballos. Él aprendió a montar y le gusta, aunque tuvo que vencer el miedo a una caída o a un mordisco.

Alicia se ve más sobre dos ruedas. Las dos ruedas de la bici en la que le gusta montarse. No descarta dedicarse al ciclismo, para lo cual sabe que necesita esforzarse mucho.

Con Lucía nos enteramos de que a los niños les gustan las fiestas de prao. Pero no en plan adulto. A Lucía le gustan las atracciones de las fiestas (la V es su favorita) y los puestos de comida. Las orquestas le aburren.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer