Por mucho que los adultos seamos pesados, los niños están a lo suyo

Les interesan otras cosas. Muy variadas, pero diferentes.

Braiman por ejemplo se interesa por el mundo de los coches. Le gusta la velocidad. Verla, porque no quiere ser piloto de carreras ni nada parecido. Reconoce que no sabe quién es Fernando Alonso, aunque en su favor dice que no nació en España.

A José le gustan los animales. No perros y gatos (es alérgico a su pelo) sino los caballos. Él aprendió a montar y le gusta, aunque tuvo que vencer el miedo a una caída o a un mordisco.

Alicia se ve más sobre dos ruedas. Las dos ruedas de la bici en la que le gusta montarse. No descarta dedicarse al ciclismo, para lo cual sabe que necesita esforzarse mucho.

Con Lucía nos enteramos de que a los niños les gustan las fiestas de prao. Pero no en plan adulto. A Lucía le gustan las atracciones de las fiestas (la V es su favorita) y los puestos de comida. Las orquestas le aburren.