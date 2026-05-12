Demasiado azúcar para el cuerpo

Los datos del informe autonómico reflejan la magnitud del problema: el 93% de los adolescentes asturianos consume bebidas azucaradas, ya sea de forma habitual u ocasional. El 66% las consume habitualmente, 27% de forma ocasional y solo un 7% declara no consumirlas nunca. En conclusión. 9 de cada 10 estudiantes de ESO y Bachiller de Asturias consume estas bebidas. Hablamos de refrescos, bebidas energéticas o bebidas deportivas.

Judit Cachero, María del Mar Fernández y Rubén Martín Payo, investigadores de la Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud (ProSA) de la institución académica asturiana, nos han explicado las consecuencias de este consumo. Consideran que estamos ante un problema de salud pública (en Asturias y el resto de España) porque una sola lata de este tipo de bebidas aporta más azúcar que el máximo recomendado por la OMS para todo un día de aporte extra de azúcar. Los investigadores cree necesario hacer más hincapié en la información para que la gente conozca los riesgos y pueda decidir. Los jóvenes, afirman, desconocen lo que implica beber tantas bebidas de este tipo.

La solución es múltiple. La información es una pata, pero la publicidad sigue llegando a la juventud con un mensaje muy diferente que ayuda a normalizar el consumo. Que beber una bebida azucarada en alguna ocasión no es el problema, el problema es hacerlo habitual. Y por mucho que se regule la presencia de estos productos en entornos escolares, si la publicidad de los mismos sí está presente no se avanza lo que se podría.

Y también juegan un papel importante los padres y madres. Nos recomiendan no incluir bebidas azucaradas en nuestra lista de la compra. No tenerlas en casa. Y dar ejemplo.

Si te interesan todas las cifras del informe, desglosado por tipo de bebida, puedes consultarlo aquí