Mañana se dará vía libre al Plan Especial de Naval Azul

Fachada marítima prevista en el Plan Especial de Naval Azul | Ayuntamiento de Gijón

Así lo ha indicado, en rueda de prensa acompañada del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y el equipo redactor. Cita en la que se ha aclarado que las naves del antiguo astillero de Naval Gijón se van a preservar e integrar en el proyecto, para que sirvan de memoria del patrimonio industrial.

Moriyón ha recordado que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del ámbito afectado y ha asegurado que existen "buenas relaciones" con Pymar y que espera que pronto fructifiquen los contactos para hacerse con los terrenos que aún le pertenecen.

Presentación del Plan Especial Naval Azul | Ayuntamiento de Gijón

Martínez Salvador ha sido el encargado de presentar los pormenores del plan. Después de la aprobación inicial en Junta de Gobierno, deberá aprobarse, de manera definitiva en Pleno Municipal. Antes se precisa de un periodo de exposición pública y del informe de otras administraciones, incluido el de la Cuota, que dispone de dos meses para emitir el suyo.

El edil ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, se está intentando llegar "al máximo consenso posible", para lo que se ha desarrollado más de una veintena de reuniones para conocer aportaciones. La tónica común de ellas ha sido la preocupación por la permeabilidad del barrio y la conservación del patrimonio industrial. Ha remarcado que gracias al trabajo desarrollado se ha hecho un proyecto "que es de todos".

Fachada marítima prevista en el Plan Especial de Naval Azul | Ayuntamiento de Gijón

Martínez Salvador ha señalado que se van a crear dos ámbitos zonales que definan los usos, la NG1 y la NG2. La primera se refiere al núcleo de innovación empresarial, con edificios de un máximo de dos plantas y con actividades empresariales y actividades complementarias. El Plan Especial no concreta la el tamaño exacto las parcelas edificables. Porque para su posterior comercialización buscan poder adaptarse a las necesidades del mercado.

Respecto a la NG2, incluye la conservación del patrimonio de Naval Gijón y establece las condiciones de restauración. Una vez aprobado de forma definitiva el Plan Especial, tocará hacer el proyecto de reparcelación y urbanización de cara a urbanizar las parcelas y comercializarlas.