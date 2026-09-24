Duñabeitia: "Le tenemos muchas ganas al Oviedo y queremos ganar ya allí"

Entrevistamos a Aimar Duñabeitia, en las horas previas al derbi. Éstas han sido algunas de sus reflexiones en 'Más de Uno Gijón'

El derbi: "La semana va bien. Estamos con muchas ganas e ilusión. Mis compañeros ya me avisaron, y sí que se siente que la gente está con ganas de ir a por ellos. Los que llevan aquí más años nos explican lo que son estos derbis porque ellos lo saben bien. He vivido el derbi vasco, pero aquí se respira otra cosa diferente a otros. Igual la palabra es odio entre aficiones. Soy un jugador que pilla rápido estas cosas, además sigo yendo con los rojos contra los azules"

El Oviedo: "Nos centramos en nosotros, que es lo importante. Hacer un gran partido allí y salir conectados. Además les tenemos muchas ganas por tantos años (25) sin ganar allí, iremos a por todas. El objetivo final es el ascenso, pero estos partidos son más de 3 puntos. Conozco a Mikel Goti, que estuvo en Lezama y después se fue a la Real. Le saludaré al final del partido"

Su adaptación: "Me acogieron muy bien desde el primer día. Empecé viviendo en casa de Arana, después estuve una semana en Candás, pero ya me he asentado en Gijón encantado de la vida"

La cuadrilla: "Mis amigos me acompañan siempre, se les ve de lejos porque los vascos precisamente no son silenciosos. Ya les he enseñado el Puxa Sporting para animar al equipo"

Larcamón: "Me dio mucha confianza, le estoy muy agradecido he intento devolverle con rendimiento. Hay un vestuario muy sano que ayuda al compañero y es necesario que todos estemos conectados, remando en la misma dirección"

El ascenso: "Es un objetivo real. Somos un equipo ambicioso que trabaja día a día con humildad"

ESCUCHA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA DE AIMAR DUÑABEITIA EN 'MÁS DE UNO GIJÓN'