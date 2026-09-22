La militancia socialista elige a su cabeza de lista electoral

Lara Martínez es quien presentó más avales y que cuenta con el respaldo de la ejecutiva. No siente presión por ello y no entiende el revuelo que se ha montado por eso porque, afirma, "la ejecutiva siempre se ha posicionado". Lara recuerda que esa ejecutiva está formada por 45 militantes, por lo que su voto no puede decantar unas primarias. Afirma además que aunque no contase con el aparato del partido seguramente habría dado igualmente el paso de presentarse. Cree que es la persona que puede devolver la alcaldía al Psoe porque aporta "una forma de entender la política y de comunicar". Dejando claro que será el psoe quien decida el programa y el proyecto, defiende un partido "vivo y participativo". Asegura que como viceconsejera de turismo ha trabajado por Gijón.

Alberto Ferrao sale a ganar y se ve con opciones como representante de un partido "libre, atrevido y valiente". Por eso no se ha planteado negociar con el otro aspirante que no es apoyado por el aparato. El ex concejal dice representar una opción en la que todo el mundo cabe porque el Psoe es un partido "de críticos" porque son ellos los que "cambian las cosas". Su proyecto político habla de soledad no deseada, movilidad o cohesión de los barrios. El "Gijón del mañana"

Ramón Tuero se presenta como el militante de base que representa al militante de base. Sin familia. Sin aparato ni críticos. Confía en sus opciones de ganar pese a las maniobras del partido, pero considera que ya es todo un éxito que la militancia pueda votar este sábado en las urnas. Entiende que la ejecutiva hizo "un esfuerzo" por ponérselo difícil a cualquiera que no fuese su candidata. Aunque en otras ocasiones se hubiese posicionado por un candidato "no quiere decir que esté bien". Al final, concluye, el Psoe debe estar en la calle y escuchar a la calle. Tuero asegura tener "la mochila preparada" para irse cuando llegue el momento, aunque no confirma que vaya a abandonar la política en el caso de que no sea la persona elegida.