Esta semana en Más de Uno Gijón

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Nos hemos acercado a hacer un PROGRAMA EN CAMINO a [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/podcast/emisoras/gijon/mas-de-uno-gijon/programas-especiales/lalcuentru_202611106af303006e8ac700070109d1.html|||L´alcuentru, el espacio comunitario que Mar de Niebla abrió en La Calzada ]]y que esta semana ha empezado a servir comidas

Onda Cero es la radio que más atención presta al FICX y hemos hablado con su director y su jefe de programación en el día de su inauguración

Esta semana se ha presentado el plan que está diseñando el Ayuntamiento para convertir la antigua Mina La Camocha en un polo industrial vinculado a la descarbonización

Gijón tiene un entramado de librerías envidiable, y en breve sumará un nuevo proyecto. Aida Riesgo pone en marcha “Nietas” un espacio cultural enfocado en las creadoras del que nos ha hablado en el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural

Por nuestro estudio se ha pasado Josefina Collado. La campeona del mundo de marcha nórdica nos ha contado qué supone para ella un deporte que descubrió a los 60 años y que la ha llevado a lo más alto a los 71

También hemos recibido a Luis Tejedor. Nuestro RECIÉN LLEGADO ha dejado su huella lírica en la ciudad, porque desde Madrid se ha traído la zarzuela en la maleta

Marina Dáder nos ha dado un nuevo CHUTE de creer en lo nuestro

Energía positiva siempre te la da un VIAJE, y con Galo Pablos siempre viajamos. A su regreso de Kenia, nos ha contado cómo prepararnos para visitar el país africano.