Mina La Camocha apunta a la innovación

No es nada concreto por el momento porque los suelos de mina La camocha no son ni siquiera municipales en estos momentos. Por eso, nos ha explicado el director gerente de Gijón Impulsa, han empezado con un análisis de la situación actual y tener claro qué quieren hacer y qué deben hacer para conseguirlo. Es necesario recuperar elementos del patrimonio industrial, sanear los suelos o habilitar las zonas para que se instalasen empresas.

Un proyecto que engloba un ámbito de 329.000 metros cuadrados, que contará con edificios empresariales, zona museística para poner en valor su pasado minero y un espacio demostrador que prevé captar proyectos de empresas europeas, en el ámbito de las renovables y la descarbonización, para que se testen en Gijón. Todo ello tiene un coste estimado inicial de 150 millones de euros, si bien se podría hacer en fases y se aspira a captar fondos europeos.

El plan forma parte de los acuerdos de concertación. El objetivo es crear un "triángulo de la innovación", entre el parque científico tecnológico, Naval Azul y La Camocha.