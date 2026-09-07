Los gallos rapean en Gijón

Bricks y Ripster son los dos jóvenes que están detrás de estas competiciones en Gijón. De la mano de Lucía Martínez nos aseguran que para cada batalla se reúnen unas 20 personas, pero en algunos días han llegado a 50. No tienen un lugar fijo para reunirse, pero cuando montan un evento empieza a verse a personas de todas las edades. No se pide ninguna experiencia para competir. Se paga una inscripción simbólica y el bote se lo llevan entre los ganadores. En el perfil de instagram de Urban Legends van publicando la información.

Asturias no tiene gran tradición en este campo relacionado con el Hip Hop. Pese a ello tenemos a un referente nacional e internacional como Gazir. Nuestros invitados al ESPACIO RESERVADO animan a todo el mundo a probar. No es algo que se aprenda en ningún sitio. Hay que probar, no tener miedo y lanzarte a hacer tus rimas. Hay muchos estilos y en los parques y en la calle se pueden ver muchos. Lo importante es hacer lo que te gusta y no estar tan pendiente de si eres el mejor o no.

Si eres novato en estas lides, puede sorprender las "lindezas" que se dicen los freestylers. Pero todo es show, el mundo de las batallas está basado en el respeto. La valoración de los jurados no siempre es unánime, pero el buen rollo es santo y seña.