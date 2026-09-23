Los usuarios del albergue Covadonga serán realojados "por todos los barrios"

Las 23 entidades de REDIA han llegado a un consenso. Y esto es importante, destaca el director de la Agrupación gijonesa de caridad (Cocina económica) porque cada una tiene su forma de hacer las cosas. Esa unanimidad hace a Rafael Piñera pedir "un voto de confianza" a la solución propuesta. Todas las entidades ponen a disposición de los usuarios los recursos habitacionales de los que disponen. Están repartidas por todos los barrios. No se dice dónde porque los usuarios del albergue "tienen derecho a la intimidad". Rafael asegura que muchos gijoneses ni siquiera saben que en su edificio hay un recurso de este tipo porque "el modelo funciona".

Piñera reconoce que esta es la "mejor opción" una vez que no fue posible la reubicación en el Hogar de San José. Lamenta los incidentes que se han visto, pero tiene claro que Gijón es una ciudad "solidaria y respetuosa". Recuerda que el sinhogarismo va más allá del problema "temporal" con las obras del albergue Covadonga.

El ayuntamiento, recuerda el director de la cocina económica, forma parte de la solución como parte de la REDIA, pero agradece que se haya dejado trabajar a las entidades que tienen experiencia en tratar con personas sin hogar.