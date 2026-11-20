Raúl García era un niño cuando los jóvenes asturianos iban de discoteca en discoteca en lo que era un fin de semana "infinito". De jueves a domingo muchos jóvenes no pisaban su casa porque siempre había un sitio en el que escuchar la música electrónica en la que llegamos a ser referencia. Porque los 90 en Asturias invitaba a no dejar de bailar.

El Oasis, El Jardín, el TIK, Rocamar...Nombres míticos de discotecas en donde pinchaban los mejores DJs del panorama nacional. Pero que a día de hoy ninguna está abierta. Por eso, explica Raúl, este documental es también un toque de atención hacia la pérdida de identidad de las ciudades y el recuerdo de una historia que marcó a toda una generación. Ha contado para ello con el apoyo del ayuntamiento de Gijón.

El documental no elude el contexto. Ese en el que los discotequeros se podían mover por toda Asturias pese al alcohol o las drogas ingeridas. Y no olvida el presente, exponiendo cómo la juventud actual busca sus propios espacios.