Lara Martínez piensa ya en las elecciones (locales)

Lara entiende la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. Prefiere no vincular unas elecciones generales con unas locales al entender que son dos procesos diferentes, pero sí admite que son "complementarios". Por eso apoya la idea trasladada ya por el secretario general de la agrupación socialista. Monchu García ha escrito en redes "Vamos a elecciones!!! Y no hay más. O izquierda o derecha. O colectivo o individuo. O derechos o privilegios. O servicios públicos para tod@s o servicios privados para quien se los pueda pagar...En fin. Si quieres que las cosas vayan mejor, hay que conseguir una mayoría de izquierdas. Hoy el parlamento refleja un mayoría que no quería al PP y a VOX, pero no de progreso.Vayamos a por esa mayoría!!!". Lara Martínez adelanta que el mensaje en las elecciones locales será similar.

La segunda jornada de votación del proceso de primarias de la Agrupación Socialista concluyó con 724 votos emitidos. Lara Martínez obtuvo 459 votos, por los 253 de Ramón Tuero. Cree que la victoria es contundente y deja claro que es la candidata de "todo el Psoe". Ahora están más unidos y son más fuertes, asegura, y se siente confiada en que este triunfo interno se traduzca en una victoria en los comicios del próximo año. Promete "trabajo, trabajo y trabajo". También un equipo en el que estén los mejores. Y el programa electoral empezará a decidirse en la conferencia política del mes que viene.

Lara pide además recordar que los políticos también son personas y pide respetarse. Sin embargo, dice estar dispuesta y preparada para pelear donde sea.