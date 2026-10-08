Las matronas están en cuadro

Porque a diferencia de lo que mucha gente sigue creyendo, las matronas no aparecen únicamente cuando la mujer se pone de parto. Sigue siendo el momento en el que muchas se dan cuenta, pero esta especialidad de la enfermería está formada para acompañar a las mujeres desde el mismo momento que inician la menstruación y hasta la menopausia. La presidenta del Comité Organizador y de la Asociación Profesional de Matronas de Asturias, Virginia Rodríguez, confía en seguir avanzando en esa visibilización de la profesión.

Las matronas aprovechan sus congresos para reivindicar su figura y exigir más efectivos. Volverán a conformar una "marea rosa" para recordar que hay muchas menos matronas de las que son necesarias. Abogan por incrementar el número de plazas EIR para ellas e incluso habilitar un grado propio. Virginia asegura que hay interés, pero escasea la oferta.

Durante tres jornadas, el programa combinará formación práctica, actualización científica y debate sobre algunos de los principales retos de la salud sexual y reproductiva y de la profesión de matrona. Temas como la sexualidad, la maternidad subrogada o la educación para la igualdad. Se espera la participación de un millar de profesionales.