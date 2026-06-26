Quirón retoma su proyecto de Hospital privado

El grupo Quirón se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para trasladarles que retoman el proyecto de construcción de un Hospital privado en Nuevo Gijón. La operación "se ha reactivado" y "parecen decididos" a ejecutar el convenio firmado en el anterior mandato. La alcaldesa muestra su satisfacción, recordando que el objetivo es poner a disposición de la consejería de salud las parcelas necesarias para la ampliación del Hospital de Cabueñes "antes de acabar el año".

También podría haber novedades en otra operación que tiene abierta el ayuntamiento. La compra de los terrenos en el entorno de Naval Azul que aún son de Pymar sigue en marcha. Las relaciones son buenas y "se está hablando". Respecto a la inauguración oficial del paseo, anunciada para después de Semana Santa, se retrasa hasta que se ejecuten algunas cuestiones que empezarán después del verano para que el paseo crezca. Lo que sí se inaugurará en breve, el 6 de julio, será la adecuación provisional de la playa verde del rinconín. Llevará el nombre de Luis Enrique y el entrenador gijonés estará presente. "Inaugurar la playa verde de Luis Enrique sin Luis Enrique no puede ser".

Carmen Moriyón cree que a un año de las elecciones tienen muchos logros que destacar ante la ciudadanía, pero reconoce que. Por eso quieren poner encima de la mesa soluciones. Ecojove es una de ellas porque los terrenos pasan a Casa 47 y pueden beneficiarse de los fondos del plan estatal. No han hablado con la entidad estatal, pero la regidora cree que el primer paso debería ser la implicación de la consejería de vivienda. Que no vayan a bloquearlo es insuficiente porque, afirma Moriyón, es su competencia. Izquierda Unida dice que es del ayuntamiento, algo que niega la regidora. En lo que sí es de su competencia apuesta por el plan llave "inasequibles al desaliento". Afirma que la fórmula que proponen para levantar 180 viviendas en Nuevo Gijón "es la misma que en peritos".

Con la alcaldesa también hemos hablado de la solución al tráfico pesado de acceso al Musel. Lamenta que no haya avances en la administración que puede hacer algo, la estatal. Porque si ella pudiese sacar los camiones de Príncipe de Asturias, "lo haría hoy mismo" afirma. Lo que tiene claro y se ve venir Carmen Moriyón es la sucesión de soluciones y propuestas que van a empezar a sucederse ante la cercanía de las elecciones. Hoy mismo sale una. Pero será "un nuevo fraude", avanza. Añade que las relaciones con la Autoridad Portuaria son buenas pese a que mantengan la petición de que Nieves Roqueñí se vaya o sea cesada. "No se pueden romper puentes institucionales".

Como alcaldesa, Carmen Moriyón recuerda que es la responsable última de todas las decisiones que se toman. Por eso defiende que haya intervenido en algunas iniciativas que se habían puesto en marcha (patinetes, traslado albergue Covadonga, museo Piñole al Revillagigedo, comedores escolares o contrato de ropa usada). La primera edil entiende que rectificar forma parte de la política y saber escuchar es fundamental. Lo aprendió durante sus dos mandatos "en minoría absoluta". Pero que entre a cambiar alguna decisión de sus concejales no supone nada. Tiene "confianza absoluta" en todos los concejales de su gobierno y en el concejal no adscrito, solo que a veces no se toman las mejores decisiones desde el primer momento.

Terminamos la entrevista preguntando a Carmen Moriyón por una posible alianza electoral Foro-PP. Asegura que no sabe lo que su partido, que preside, decidirá, pero tiene claro que tienen pasado, presente y futuro. Avanza que pondrán su capital político "al servicio del cambio" para que Asturias pueda dejar, como consiguieron en Gijón, cambiar las políticas sociales. Pero Foro "no ha decidido desaparecer". Por lo que le toca, "si la salud respeta" repetirá como candidata a la alcaldía de Gijón.