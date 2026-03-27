La alcaldesa advierte a Quirón que han tenido "mucha paciencia" y no quieren "más excusas"

El futuro del hospital privado del Grupo Quirón ha sido el primer tema por el que le hemos preguntado. La alcaldesa ha dado un toque de atención al grupo empresarial. Le insta a dejarse de excusas y dejar claro si sigue adelante con sus planes o no. Sin lanzar un ultimátum, recuerda a Quirón que desde el 2 de octubre el Ayuntamiento ha culminado todos sus trámites para culminar el convenio firmado hace tres años. Un convenio que "es legal". Advierte a Quirón que actuarán con "responsabilidad". Pese a que creen que su proyecto para Gijón es bueno, no lo van a poner por delante del Hospital de Cabueñes. "Establecemos prioridades" y los accesos al centro hospitalario público es lo primero. "No podemos esperar mucho más" y no queremos más incertidumbres, dice. De ser necesario será el consistorio quien compre los terrenos de Cabueñes "por responsabilidad", porque aunque los necesite el gobierno asturiano es el ayuntamiento quien firmó un convenio con Quirón. Confía en que todo llegue a buen puerto.

Respecto al nuevo proyecto del Hospital de Cabueñes, Moriyón confía en que los plazos se cumplan. Es consciente de que no se puede correr más y reconoce que los cambios introducidos son positivos, porque el anterior proyecto respondía a unas necesidades de "hace mucho tiempo". Será un hospital de futuro.

También le hemos preguntado por el plan de vías. Se muestra optimista (tiene que serlo, dice) para que la firma del convenio que permitirá la demolición del viaducto de Carlos Marx suponga el desbloqueo de la integración ferroviaria, y espera ver máquinas trabajando en el primer trimestre de 2027. Tampoco descarta que este año se firme un segundo convenio correspondiente a la estación intermodal. Recuerda que aquí lo importante es tener "proyecto, plazos y financiación". Y afirma que habrá bosque urbano en el solarón.

Si en el plan de vías ve cómo se concretan las cosas, pasa lo contrario con los accesos al Musel. Ha enviado siete requerimientos al ministro de transportes preguntando sobre este asunto sin haber obtenido respuesta. Ni siquiera a través de X (antigua twitter). Duda además de la humanización de Príncipe de Asturias o de que vayan a quedarse en Asturias los 210 millones de euros del vial de Jove.

La regidora nos ha avanzado dos novedades sobre Naval Azul. En abril quieren convocar a la mesa de trabajo con oposición, agentes sociales y vecinos para consensuar el futuro de la zona. Asegura que lo hecho hasta ahora no condiciona en nada y sigue escrupulosamente lo que marca el PGO. Niega que vaya a ser un nuevo espacio turístico. El 80 por ciento del ámbito tendrá usos productivos, afirma. Carmen Moriyón avanza además que después de semana santa se inaugurará oficialmente el paseo.

Naval Azul quiere replicar el éxito del Parque Científico Tecnológico que está culminando su ampliación. La Universidad Europea será la piedra angular.

Preguntada por la polémica sobre los perros y las playas, Moriyón se muestra partidaria de dejar las cosas "como están" porque "funcionan". Asegura que el PP es conocedor de la postura de Foro, pero niega problemas en el gobierno de coalición. Funciona bien y en breve empezarán a trabajar en el presupuesto del próximo año.