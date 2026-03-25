La madre de Noelia Ramos, y su esperanza para que su hija frene la eutanasia: "Si sale de ti..."

La madre de Noelia Ramos ha expresado su esperanza de que su hija decida frenar el proceso de eutanasia y ha apelado directamente a su voluntad para que reconsidere su decisión. Lo ha hecho durante su intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha mostrado el dolor y la impotencia que atraviesa ante la situación.
Según ha relatado, su percepción cambió al verse desde fuera: "Mientras estábamos en la grabación estuve tranquila, no sé si porque estaba al lado de ella. Pero cuando lo vi como espectadora me derrumbé". "Yo veía a mi hija y pensaba: 'Madre mía, qué sufrimiento tiene, por qué sufre tanto", ha añadido.
La madre ha insistido en que su hija necesita apoyo emocional constante y ha defendido que ha estado presente en todo momento. "He estado cada día haciendo videollamada con mi hija, a veces tres o cuatro horas. Me sale, porque quiero estar en contacto con ella", ha explicado. En este sentido, ha subrayado que trastornos como el TLP "necesitan mucho cariño, mucho amor, no necesitan gritos".
También ha detallado algunos de los intentos que, asegura, ha llevado a cabo para ayudarla. Entre ellos, contactar con un psiquiatra especializado para realizar una regresión. "Solamente hay seis en todo el mundo. Estábamos dispuestas mis dos hijas y yo a pagarlo para profundizar", ha afirmado. Sin embargo, Noelia finalmente rechazó la propuesta: "Estuvo a punto de decir que sí, pero luego me dijo: 'No, mamá, porque no quiero saber lo que me ha pasado".
Durante su intervención, la madre también ha compartido mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas. Uno de ellos ofrecía ayuda económica sin límites para intentar que Noelia pospusiera su decisión: "Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita, sin importar el costo". Otra persona, según ha relatado, le ofrecía vivienda, recursos y tratamiento: "Tengo un piso grande y dos coches, y estoy dispuesta a pagarle un alquiler y ayudas psicológicas y psiquiátricas".
Visiblemente emocionada, ha querido dirigir unas palabras finales a su hija: "Noelia, es para ti, porque yo ya no puedo hacer nada". Y ha apelado directamente a su decisión personal: "¿Qué puedo hacer más por ti para que salga de ti? Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si tú quieres hacerlo... yo estoy aquí contigo".
"Voy a estar para lo malo, pero también para lo bueno", ha concluido, dejando abierta una última esperanza de que su hija cambie de decisión.