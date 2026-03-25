"No quiero ser ejemplo de nadie": así serán las últimas horas de Noelia antes de recibir la eutanasia

Está previsto que la joven Noelia Castillo Ramos reciba este jueves la eutanasia por la que lleva dos años luchando y por la que ha tenido que acudir hasta la justicia europea para conseguirla. "No quiero ser ejemplo de nadie, es mi vida y ya está", asegura.

La joven ha relatado al programa Y ahora Sonsoles en una entrevista en exclusiva cómo ha sido su lucha y cómo serán las últimas horas de su vida.

"Quiero morirme guapa, me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo", explica Noelia.

Según cuenta, ha sido ella la que ha decidido cómo quiere que sean las últimas horas de su vida, en las que podrá estar acompañada de sus familiares más cercanos hasta casi el último momento.

"Les he dicho a la familia que están invitados a venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección (…) No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos", explica una Noelia que asegura que en ese último momento quiere estar sola.

"Mi madre me dijo que ella, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos. Y la respuesta es que no. Prefiero que nos despidamos y luego si quiere entrar, pues que entre", explica a Y ahora Sonsoles. Su madre, eso sí, pasará con ella esta última noche en el hospital.

La joven revela, además, que ha decidido que quiere hacerlo en su habitación. "Es mi zona de confort, donde me siento más protegida", asegura.